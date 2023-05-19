حيّت جمعية المهندسين المرأة الكويتية بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية بيوم المرأة الكويتية، معربة عن الفخر والاعتزاز بإنـجـــازاتـهـــن عـمـومـــا والمهندسات بشكل خاص في مختلف مجالات العمل العامة والخاصة.



وفي هذا السياق، قالت عضو مجلس الإدارة د.م.شروق الجاسر: بهذه الذكرى نعرب عن اعتزازنا بما حققته المرأة الكويتية من إنجازات ودورها المميز على طريق تمكينها من أداء دورها المجتمعي والسياسي ومساهماتها في تحقيق التنمية، مضيفة أن تعزيز هذا الدور من السمات الحضارية في الكويت والتي دعمتها ورسختها قيادتنا السياسية فلها كل الشكر على هذا الدعم حتى أصبحت المرأة الكويتية فخرا للمجتمع والدولة.



وأضافت الجاسر: بهذه المناسبة نستذكر دور الرائدات من الكويتيات في العمل التطوعي ونتقدم لهن بالتهاني والشكر الكبيرين، ومن دواعي الفخر أن نشير إلى أن جمعية المهندسين ومنذ العام 2006 أنشأت لجنة خاصة تعني بالمهندسة الكويتية والمرأة في الهندسة عموما حتى وصلت إلى أرقى المناصب العالمية وعكست الوجه المشرق والجميل للمرأة الكويتية، ونفتخر أيضا بالدعم المستمر من قبل قيادتنا السياسية للمرأة الكويتية وتعزيز دورها في مختلف المجالات، ونتطلع إلى مزيد من التمكين حتى نرى المرأة الكويتية في كل المناصب القيادية.



وتابعت: بهذه المناسبة نجدد التزامنا في تذليل الصعاب وإزالة العقبات التي تواجه تحقيق المرأة مزيدا من الإنجازات، وندعو زميلاتنا المهندسات إلى العمل الجاد في مختلف المواقع وخاصة في الأعمال التطوعية التي تساهم في تمكيننا بالمجتمع، وليحفظ الله بلدنا وقيادتنا من كل مكروه.