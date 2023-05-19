أعلنت «ريتشارد ميل» عن إطلاق الدورة الأولى من سباق القوارب الكلاسيكية القديمة، باسم «كأس ريتشارد ميل»، وقالت دار الساعات السويسرية الفاخرة أن اليخوت الكلاسيكية تمثل شهادة حية على أعلى القيم الحرفية المعيارية والتراثية والتقليدية التي انتقلت إلينا عبر القرون، مؤكدة ان الهدف من تأسيس السباق يكمن في «الإبحار عبر التاريخ وبث الروح في هذه الحرفة الراقية».



وتعد «كأس ريتشارد ميل» شهادة على التزام العلامة التجارية الثابت بالتميز واهتمامها الكبير بعالم البحار، وتمثل الدورة الافتتاحية لهذه الكأس حقبة جديدة في منافسات الإبحار بالسفن الكلاسيكية، وتعد بتقديم مشهد آسر لعشاق الإبحار باليخوت الشراعية ومن المخطط له ان تتوجه الدورات المقبلة من «كأس ريتشارد ميل» جنوبا.



سباق مرموق



من المقرر ان يقام سباق القوارب المرتقب بين 10 و25 يونيو المقبل، بين مدينتي فالموث البريطانية ولوهافر الفرنسية، وان يمر بمحطات لطالما اشتهرت في عالم الإبحار، مثل دارتموث وكوز، حيث يشهد سلسلة من السباقات الشاطئية والبحرية، وينتظر أن يستقطب هذا السباق المرموق هواة اقتناء اليخوت التاريخية ومحبيها.



وقال منظم سباق «فايف» العالمي الشهير لليخوت منذ عام ويليام كوليير 1998 ان «كأس ريتشارد ميل» ستسعى لاستعادة روح سباقات اليخوت البريطانية التي سادت في حقبة ما قبل الحرب، مشيرا إلى ان هذه اليخوت هي جزء من إرث ثقافي وصفه بالمهم.



وكان كوليير قد أمضى حياته في تأهيل اليخوت التاريخية، وفقا لمعايير رفيعة، ما جعله الشريك المثالي لهذه المبادرة الجديدة، ولعب ريتشارد ميل، من ناحيته، دورا أساسيا في تأسيس Team Fife، بغرض جمع أسطول من يخوت ويليام فايف على ساحل المحيط الأطلسي ويحرص الفريق الذي يقع مقره بالقرب من بريست على تعزيز المنافسة وتبادل الخبرات والمعرفة وجذب اليخوت الأسطورية، مثل Mariquita وMoonbeamVI.



وتشكل «الأصالة» مرادفا للروح الكامنة وراء كأس ريتشارد ميل، الرامي الى إثراء الجمال والهيبة المحيطين، باليخوت الشهيرة التي بنيت يدويا، وفي هذا السياق أكد ريتشارد ميل ان تأهيل اليخوت وحده «لا يكفي»، موضحا انها تحتاج الى بيئة يمكن ان تزدهر فيها، مشددا على أهمية إشراك نوادي اليخوت وسماحها للمنافسين بالتفاعل في أجواء مفعمة بالروح الحقيقية لحقبة ما قبل الحرب.



15 يختاً



من المقرر ان يتنافس 15 يختا يعود تاريخها الى ما بين نهاية القرن التاسع عشر وأواخر ثلاثينيات القرن العشرين في كأس ريتشارد ميل، وذلك في فئتين: Schooner وCutter ومن المنتظر ان تضفي مشاركة اثنين من اليخوت الكبيرة ثلاثية الصواري والبالغ طولها 60 مترا المزيد من الإثارة على طول سواحل القنال الانجليزي.



وينتظر ان يبحر المشاركون في السباق على امتداد قرون من التاريخ في أندية عريقة لليخوت مثل نادي «رويال كورنوول» ونادي «رويال دارت» ونادي «رويال يوت سكوادرون» وذلك قبل الإسراع عبر القناة باتجاه خط النهاية الواقع في جمعية سباقات الريغاتا في لوهافر، ومن المقرر ان يشارك كبحار في السباق المرتقب بيير كاسيراغي العضو في أسرة ريتشارد ميل منذ عام 2018، وذلك على متن اليخت «تويغا» السفينة الأسطورية التابعة لنادي موناكو لليخوت.