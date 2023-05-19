أكد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان هو حجر الزاوية للسلام والازدهار الإقليمي، مشددا على التزام الولايات المتحدة بالردع الموسع باستخدام النطاق الكامل للقدرات الأميركية. وأكد الجانبان عزمهما على مواصلة دعم أوكرانيا ضد العملية العسكرية الروسية، والتزامهما بالعمل معا بشكل وثيق لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، بما في ذلك البرامج النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية والسلوك القسري من جانب الصين بما يتعارض مع القانون الدولي. وكان الرئيس الأميركي استبق توجهه إلى شرق آسيا، بإعلان انه سيتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لكنه لم يحدد موعدا. وقال: «سواء عاجلا أو آجلا، سنلتقي».



ووصل بايدن إلى اليابان تاركا خلفه أزمة سياسية حادة حول الدين الأميركي، رغم انه بدا واثقا من التوصل إلى اتفاق مع خصومه الجمهوريين على رفع سقف الدين العام بشكل يتيح للولايات المتحدة تفادي التخلف عن سداد ديونها. وقال الرئيس الديموقراطي إن مسؤولي الكونغرس الذين التقاهم قبل أيام «متفقون على عدم تخلفنا عن سداد الديون».