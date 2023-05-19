

بيروت - داود رمال



جددت المديرية العامة للامن العام تأكيدها ان لديها ما يكفي من جوازات السفر لتلببة كل الطلبات في الداخل وفي بلاد الاغتراب. وناشدت المواطنين الذين ليسوا بحاجة فورية لتقديم طلب جواز سفر، افساح المجال امام المضطرين منهم للحصول عليه، مع التشديد على احقية كل لبناني على ان يكون لديه جواز سفر.



ووضعت المديرية العامة للامن العام امام المواطنين الحقائق التالية:



1 - ان القدرة اليومية للطباعة هي ثلاثة آلاف جواز سفر، في حين ان عدد المواطنين الذين يأتون يوميا الى مراكز الامن العام يتعدى الخمسة آلاف.



2 - تبين ان حوالي 80% من جوازات السفر التي انجزت، لم تستعمل حتى الآن. وهذا يعني ان اسباب التهافت للحصول على جواز السفر غير مبررة، خصوصا مع توافرها بكميات كافية، وبالتالي لا لزوم اطلاقا للأخذ بالشائعات التي يتم تناقلها من وقت لآخر.



وانطلاقا من هذه الوقائع، ناشدت المديرية العامة للامن العام المواطنين انه «بقدر ما تتحمل المديرية مسؤولية تأمين الحقوق للمواطنين وتسهيل اجراءاتها، بقدر ما تطلب منهم مشاركتها هذه المسؤولية»، خصوصا لجهة عدم التهافت امام المراكز للحصول على جوازات السفر، الا للذين بحاجة ماسة اليها.