

بتكليف من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، شارك وفد من الكويت برئاسة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة تقرير استعراض منتصف المدة لإطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، حيث ألقى الفريق المكراد كلمة اوضح فيها الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث في الكويت وتقرير استعراض منتصف المدة الذي تم إعداده من خلال ورش عمل نظمتها قوة الإطفاء العام يوليو العام الماضي وشارك فيها جميع جهات الدولة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.



حضر الاجتماع السفير طارق البناي المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك والمستشار فيصل العنزي نائب المندوب الدائم والسكرتير الثالث بدر الديحاني خبير اللجنة الثانية في الوفد الدائم والعقيد د.مشاري حسن ضابط اتصال الكويت مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.