افتتاح مكتبين إقليميين للمنظمة العربية للسياحة في ليبيا وبيروت ليكونا مركزين للتدريب والتأهيل للعاملين في السياحة وجذب الاستثمارات

استقبل رئيس المنظمة العربية للسياحة د.بندر بن فهد آل فهيد في مقر المنظمة العربية للسياحة بجدة وزيرة الخارجية بدولة ليبيا نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها، ووزير السياحة بجمهورية لبنان وليد نصار، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الـ 32، حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك فيما بين دولة ليبيا وجمهورية لبنان والمنظمة العربية للسياحة في المجال السياحي، حيث تم الاتفاق على افتتاح مكتب إقليمي للمنظمة في ليبيا ليمثل منطقة المغرب العربي ومكتب إقليمي للمنظمة في بيروت يمثل منطقة المشرق العربي، ليكونا مركزين للتدريب والتأهيل للعاملين في قطاع السياحة ولجذب الاستثمارات السياحية للبلدين من خلال تقديم بوالص ضمان الاستثمار الأجنبي بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.



وقدم آل فهيد خلال الاجتماع منحة تدريبية للعاملين في قطاع السياحة تشمل 1200 متدرب/ متدربة ليكونوا قادة لصناعة السياحة في دولة ليبيا، كما قدم رئيس المنظمة الدعوة للحكومة الليبية للمشاركة في الصندوق العربي للتنمية السياحية الذي يجري تأسيسه وإتاحة الفرصة للإعلاميين الليبيين للمشاركة في ملتقى الإعلام السياحي الذي سيقام في يونيو 2023 بتونس.



وفي نهاية اللقاء، قدمت وزيرة الخارجية ووزير السياحة اللبناني شكرهما لرئيس المنظمة وفريق الأمانة العامة على جهودهم في دعم السياحة على مستوى الوطن العربي وفي بلديهما بشكل خاص.