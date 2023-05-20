أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بنجاح أعمال القمة العربية الـ32، والدور المحوري للمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية الذي أسهم بنجاحها وما خرجت به من نتائج إيجابية للدول العربية.

وأعرب البديوي في تصريح اوردته وكالة الأنباء السعودية"واس"، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على الجهود والإمكانات والدعم الكامل والتسهيلات اللازمة التي قامت بها المملكة لاستضافة وتنظيم القمة العربية.

واشار الى ان اجتماع الدول العربية في هذه القمة وفي ظل ظروف حساسة لمناقشة القضايا المهمة التي تهم شعوبها ويعزز تعاونها الإقليمي، يؤكد حرصها على التضامن العربي لمواجهة التحديات والصعوبات وتذليلها.

وأضاف أن القمة العربية تمثل منصة حاسمة للتشاور والتعاون بين الدول العربية، وفرصة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ومناقشة الموضوعات العالقة وتبادل الخبرات لما فيه الخير لشعوب المنطقة، وأن نجاح القمة يعزز قدرة العالم العربي على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعوبه، والعمل بشكل مشترك وتعاون وثيق لتحقيق أهدافه المشتركة.