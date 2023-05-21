العربي يرفض الدخول في مزاد أهلي جدة لشراء عقد السومة بـ 2.5 مليون دولار



الدوحة ـ فريد عبدالباقي



بدأت الأندية القطرية في تدعيم صفوفها مبكراً، قبل انطلاق معسكراتها الصيفية استعدادا للموسم الكروي الجديد 2023-2024، والذي سينطلق في 17 أغسطس المقبل، حيث وافق المدرب البرتغالي لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي ليوناردو جارديم، على خلافة المدرب التشيلي نيكولاس كوردوفا لتدريب الريان القطري لمدة موسمين.



وتمكن المدرب البرتغالي جارديم من قيادة شباب الأهلي للتتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه، ما جعله يحظى برضا تام عما قدمه في الموسم المنقضي، لكنه فضل الانفصال عن «الفرسان»، رغم إصرار النادي الإماراتي على تجديد التعاقد معه.



ويملك جارديم تجربة تدريبية ثرية في الخليج وقبلها في فرنسا، حيث سبق له تحقيق عدة نجاحات مع موناكو الفرنسي والهلال السعودي.



كما جددت إدارة نادي الريان اتصالات بالدولي أحمد مصطفى «زيزو» جناح الزمالك لرغبتها في حسم الصفقة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وكان اللاعب قريبا من ارتداء قميص الريان في الانتقالات الشتوية، إلا أن الصفقة تعطلت في اللحظات الأخيرة لرغبة الزمالك في استمرار نجمها الذي يعتبر من أعلى اللاعبين قيمة تسويقية في الدوري المصري بقيمة 4.5 ملايين يورو.



من ناحية أخرى، وفي خطوة مفاجئة للجميع قامت إدارة نادي أم صلال بتقديم الشكر إلى جميع محترفيها الخمسة، حيث أعلن النادي عبر حسابه في Twitter إنهاء التعاقد مع الأردني ياسين البخيت، والمغربي عادل الرحيلي، والبرازيلي فينيسيوس أراوخو، والصربي أليكسا فوكانوفيتش، والمغربي عبدالله خفيفي، بجانب إنهاء علاقته بالمدرب المغربي طلال القرقوري، حيث جاء الاستغناء عنه برسالة صوتية عبر تطبيق «WhatsApp»، بالرغم من نجاح المدرب في الإبقاء على أم صلال في الدوري القطري، بعد أن احتل الفريق المركز العاشر برصيد 18 نقطة متساويا مع نادي الشمال الذي خاض المباراة الفاصلة ونجح في الفوز على الخور وصيف الدرجة الثانية ليستمر هو الآخر في الدوري القطري بموسمه المقبل.



ويعد نادي أم صلال أكثر الأندية تغييرا للاعبين والمدربين خلال السنوات الأخيرة.



وفي نادي الغرافة، قررت الإدارة في الاستغناء عن الثنائي المحترف الجزائري إسحاق بلفوضيل، والمدافع الأوزبكي إسلام توختاهوجاييف مع الإبقاء على الجزائري ياسين براهيمي بعد المستوى الرائع الذي ظهر به طوال الموسم، ومواطنه مهدي تاهرات الذي انضم لصفوف الفهود عام 2021، فيما لم يحسم المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيز، مصير المحترف الجزائري فريد بولاية، المرتبط بعقد لموسم آخر مع الغرافة.



أما النادي العربي فقدم عرضا إلى إدارة نادي أهلي جدة السعودي من أجل شراء عقد اللاعب السوري عمر السومة، ليستمر مع العربي في الموسم المقبل، إلا أن إدارة النادي السعودي طالبت الحصول على 2.5 مليون دولار مقابل تمديد عقد الإعارة لموسم آخر، وهو ما ترفضه إدارة العربي، لاسيما أن اللاعب خاض موسما مع النادي القطري مقابل 1.5 مليون دولار.



يذكر أن السومة يمتلك عقدا مع أهلي جدة ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وترغب إدارة أهلي جدة في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من وراء بيع المهاجم السومة الذي تلقى عرضا من نادي الأخدود الصاعد حديثا إلى دوري روشن للمحترفين، بالإضافة إلى نادي الغرافة الذي يسعى هو الآخر في شراء عقد السومة.