شدد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، على أن «الجهات اللبنانية تقوم بخطوات استباقية لمنع تهريب الكبتاغون من سورية إلى لبنان».



وأشار مولوي، في حديث لقناة «الحدث» عن خطة لبنان لمكافحة المخدرات، إلى « أنه في ظل تعهد سورية بمكافحة الكبتاغون نقوم بعمليات استباقية لمنع إنشاء المصانع في لبنان، والأجهزة الأمنية تقوم بجهد استخباري لمنع توسع صناعة المخدرات في لبنان»، مشددا على «أننا نحارب تهريب المخدرات على كل المرافق الحدودية، ولن نسمح بأن يكون لبنان ممرا لتهريب المخدرات إلى الدول الشقيقة». وأكد مولوي «أنه لا غطاء سياسيا على مهربي المخدرات، والقوى الأمنية تقوم بواجبها لمنع دخولها إلى بلدنا».



وشدد على « أن جهاز أمن المطار ينسق مع الوزارة يوميا ولا تتدخل السياسة فيه»، كاشفا عن أنه يشرف شخصيا على عمل جهاز أمن المطار».