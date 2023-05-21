بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة ان فور تبلغها عن إضراب وتجمهر عمالة النقل والمناولة التابعين لإحدى الشركات المتعاقدة مع الإدارة العامة للطيران المدني، توجه المختصون فورا الى موقع الإضراب للاطلاع على أسبابه ودوافع العمالة ومطالبهم. وقد باشر فريق الهيئة تحرير محضر التحقيق بالواقعة، كما تم استدعاء الممثل القانوني للشركة للمثول أمام إدارة علاقات العمل التابعة لقطاع حماية القوى العاملة لاستكمال التحقيق، واتخاذ الاجراءات اللازمة التي تضمن حقوق العمال ومدى التزام الشركة بدفع المستحقات وأجور العمالة، وفي حال ثبوت عدم الالتزام سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية والتنسيق مع «الطيران المدني» لتسليم العاملين مستحقاتهم وأجورهم.