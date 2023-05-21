صدر مرسوم بتعيين أمين عام مجلس الجامعات الحكومية. وجاء في المرسوم:



مادة أولى: يعين د.عادل علي إبراهيم المانع أمينا عاما لمجلس الجامعات الحكومية - بدرجة وكيل وزارة - لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.



مادة ثانية: على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. كما صدر مرسوم بتعيين مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وجاء فيه:



مادة أولى: يعين د.جاسم محمد علي العلي - مديرا عاما للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم - بدرجة وكيل وزارة.