صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومتي الكويت والسعودية في المجال السياحي. وجاء في المرسوم: مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة دولة الكويت (وزارة الإعلام والثقافة) وحكومة المملكة العربية السعودية (وزارة السياحة)، والموقعة في مدينة العلا بتاريخ 14 نوفمبر 2022، والمرافقة نصوصها بهذا المرسوم.



مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه الى مجلس الأمة، ويُعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.



مذكرة تفاهم



للتعاون في مجال السياحة بين حكومة دولة الكويت (وزارة الإعلام والثقافة) وحكومة المملكة العربية السعودية (وزارة السياحة) إن حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الإعلام والثقافة وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة السياحة (المشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفين»)، وانطلاقا من أواصر الأخوة والصداقة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما في مجال السياحة، فقد اتفقنا على الآتي:



المادة الأولى: الهدف: تهدف هذه المذكرة الى تشجيع وتعزيز التعاون في مجال السياحة بين الطرفين بما يخدم تحقيق التنمية السياحية المستدامة لكل منهما، وفقا للإمكانات المتاحة لكل طرف، ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.



المادة الثانية: مجالات التعاون: يعمل الطرفان على تشجيع وتعزيز التعاون بينهما في مجالات السياحة، خاصة في المجالات الآتية:



1 - التشريعات المتعلقة بالسياحة.



2 - الفنادق والمنتجعات السياحية ومنشآت الإيواء السياحي.



3 - البيانات والاحصاءات السياحية.



4 - المعارض والفعاليات والأنشطة السياحية في البلدين.



5 - التنمية والتخطيط والاستثمار السياحي.



6 - تراخيص المنشآت السياحية، وإدارتها، وتشغيلها، وتسويقها.



7 - تطوير المواقع والمشروعات السياحية.



8 - أي مجال آخر من مجالات السياحة يتفق عليها الطرفان.



المادة الثالثة: وسائل التعاون: يكون تعزيز التعاون بين الطرفين - في إطار هذه المذكرة - من خلال الوسائل الآتية:



1 - تبادل المعلومات والخبرات.



2 - تبادل المطبوعات والأفلام والمعروضات السياحية.



3 - تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص وممثلي وسائل الإعلام السياحي.



4 - تشجيع المهتمين على القيام بأعمال بحثية مشتركة في مجال السياحة.



5 - تشجيع المؤسسات التعليمية - الخاصة والعامة - التي تعمل في مجال التدريب السياحي.



6 - التعريف بفرص الاستثمار السياحي المتاحة في البلدين.



7 - إقامة الفعاليات السياحية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.



8 - تنسيق الجهود في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بالسياحة.



9 - أي وسيلة أخرى ذات صلة بمجال هذه المذكرة يتفق عليه الطرفان.



المادة الرابعة: الشؤون المالية: يتحمل كل طرف - وفقا لإمكاناته المتاحة - التكاليف المترتبة على تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون ووسائله بناء على هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.



المادة الخامسة: الملكية الفكرية: يتخذ الطرفان التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط في إطار هذه المذكرة، وذلك في ضوء الأنظمة والقوانين السارية في بلديهما والاتفاقيات الدولية المنضمين إليها.



المادة السادسة: السرية: يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل الى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها، ويبقى هذا الالتزام ساريا حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة.