صدر مرسوم بتعيين 8 سفراء غير مقيمين في عدة دول.وجاء في المرسوم:
مادة أولى: يُعين كل من:
1 - فيصل سليمان المسيليم - سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألبانيا بالاضافة الى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية كوسوفو.
2 - فايز مجبل المطيري - سفير دولة الكويت لدى جمهورية صربيا - بالاضافة الى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى الجبل الأسود.
3 - فهد مشاري الظفيري - سفير دولة الكويت لدى جمهورية السودان - بالإضافة الى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى كل من:
- جمهورية أفريقيا الوسطى.
- جمهورية جنوب السودان.
4 - طلال سليمان الفصام - سفيرة دولة الكويت لدى جمهورية النمسا الاتحادية - بالاضافة الى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية سلوفينيا.
5 - صلاح سليمان الحداد - سفير دولة الكويت لدى الولايات المكسيكية المتحدة - بالاضافة الى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية هندوراس.
6 - طارق محمد البناي - المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك - بالاضافة الى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى كل من:
- جمهورية كوستاريكا.
- كومنولث البهاما.
7 - عادل مبارك الأدغم - سفير دولة الكويت لدى جمهورية كوبا - بالاضافة الى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى سانت لوشيا.
8 - نايف هابس العتيبي - سفير دولة الكويت لدى جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية - بالاضافة الى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية أوغندا.