صدر مرسوم بتعيين 8 سفراء غير مقيمين في عدة دول.وجاء في المرسوم:



مادة أولى: يُعين كل من:



1 - فيصل سليمان المسيليم - سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألبانيا بالاضافة الى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية كوسوفو.



2 - فايز مجبل المطيري - سفير دولة الكويت لدى جمهورية صربيا - بالاضافة الى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى الجبل الأسود.



3 - فهد مشاري الظفيري - سفير دولة الكويت لدى جمهورية السودان - بالإضافة الى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى كل من:



- جمهورية أفريقيا الوسطى.



- جمهورية جنوب السودان.



4 - طلال سليمان الفصام - سفيرة دولة الكويت لدى جمهورية النمسا الاتحادية - بالاضافة الى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية سلوفينيا.



5 - صلاح سليمان الحداد - سفير دولة الكويت لدى الولايات المكسيكية المتحدة - بالاضافة الى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية هندوراس.



6 - طارق محمد البناي - المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك - بالاضافة الى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى كل من:



- جمهورية كوستاريكا.



- كومنولث البهاما.



7 - عادل مبارك الأدغم - سفير دولة الكويت لدى جمهورية كوبا - بالاضافة الى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى سانت لوشيا.



8 - نايف هابس العتيبي - سفير دولة الكويت لدى جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية - بالاضافة الى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية أوغندا.