نيرودورن: الاتفاقية ستعزز فرص التعاون واستكشاف الفرص بين الجانبين

نصرالله: الاتفاقية تجسد رؤية مشتركة وخبرات متراكمة للجانبين



استضاف مستشفى دار الشفاء احتفالية بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم مع مستشفى «بامرانجراد»، بحضور واتاناتشاي نيرودورن الملحق بسفارة تايلند ورئيس مجلس إدارة مستشفى دار الشفاء بدر جراق وأعضاء مجلس الإدارة، نرجس اليوسفي عضو مجلس إدارة، ود.خالد جراق نائب رئيس مجلس إدارة، وليد جراق، وقيس الغانم أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمستشفى د.أحمد نصرالله ومجموعة من الديبلوماسيين ومسؤولي الوزارات بالإضافة لمديري المستشفى من الأقسام الطبية والإدارية. وتلا احتفالية توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين افتتاح مكتب الاستعلامات الدولي الكائن في بهو المستشفى لإرشاد المرضى وتقديم المعلومات والمساعدة للحصول على خدمات «بامرانجراد» من الكويت.



تطوير البرامج



وقال الملحق في سفارة مملكة تايلند واتاناتشاي نيرودورن: أنا على يقين أن هذا التعاون سيؤدي لتحقيق النجاح وخلق المزيد من الفرص بيننا لاستكشاف أوجه التعاون في المستقبل.



أفضل رعاية



وبين رئيس مجلس إدارة مستشفى دار الشفاء بدر جراق أن توقيع الاتفاقية تأكيد على مواصلة الإنجازات العالمية والإقليمية والريادة الصحية التي تتمتع بها المستشفى، والتي تحرص على تقديم أفضل رعاية صحية لمراجعيها في مختلف المجالات، مضيفا أن الاتفاقية تتزامن مع احتفالات «دار الشفاء» بالذكرى الستين لتأسيسها، حيث شهدت تلك السنوات مراحل كبيرة ومتميزة من التطور الصحي الذي ترجمته الإدارة التنفيذية للمستشفى بدعم غير متناه من مجلس الإدارة.



شراكة دولية



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمستشفى بامرانجراد الدولية ارتيرات تشاروكيتبيبات: تمتد العلاقات الودية بين تايلند والكويت لأكثر من 60 عاما، موضحا أن تلك الشراكة تدل على متانة الروابط بين بلدينا، حيث يلتزم الطرفان بتسهيل الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة العالية للمراجعين.



وبين أن «بامرانجراد» الحاصلة على جائزة افضل مستشفى في تايلند وإحدى أفضل المستشفيات في العالم لثلاث سنوات متتالية 2021-2023 من مجلة نيوزويك، عقدت العزم على تحقيق رؤيتنا لسنة 2023 في أن تصبح أكثر وجهة للرعاية الصحية والرفاهية.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشراكات في مستشفى بامرانجراد الدولي راجيف بوتشر: سعدنا بالتحالف مع مستشفى دار الشفاء بالكويت الذي يعد أول مستشفى خاص في الكويت، ونتميز بمائة عام من الخبرة والنجاح في مجال الرعاية الصحية والتي تستهدف تقديم رعاية صحية متميزة لمراجعي مستشفى دار الشفاء.



وذكر رئيس مديري تطوير الاعمال راجيف راجان في «بامرانجراد» أن هذه الشراكة والتعاون مع مستشفى دار الشفاء سيكون من شأنه تقوية العلاقة بين البلدين في جانب رعاية المرضي والبحث العلمي، وبرنامج تبادل المعرفة.



من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي في مستشفى دار الشفاء د.أحمد نصرالله أن توقيع اتفاقية التعاون بين مستشفى دار الشفاء و«بامرانجراد»، الرائدة في قطاع الرعاية الصحية عالميا، يؤكد أن مسيرة دار الشفاء الصحية التي تمتد لستين عاما مضت تسير في الطريق الصحيح وتتقدم بخطى ثابتة على طريق العالمية والتطوير.



وتابع: تتضمن الاتفاقية تعاون الأطقم الطبية في مستشفى دار الشفاء ومستشفى «بامرانجراد» العالمية في مجالات طب إعادة الشباب والأمراض الجلدية وجراحات الأوعية الدموية ومعالجة الجروح.