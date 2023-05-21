

منصور السلطان



استطاع رجال أمن السجون إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة الى داخل السجن من قبل مواطن خلال عزمه زيارة شقيقه المسجون بقضية مخدرات من خلال إخفاء المواد المخدرة داخل أماكن حساسة في جسده. وفي التفاصيل أن مواطنا في العقد الثالث من عمره حضر الى قسم الزيارات طالبا زيارة شقيقه المسجون بقضية مخدرات، وبعد الموافقة طلب منه رجال أمن السجون المرور على البوابة الالكترونية للتفتيش، مما لوحظ عليه علامات الخوف والارتباك، فتم اخضاعه للتفتيش اليدوي، حيث عثر على قطعة بلاستيكية ملفوفة بأحكام داخلها مادة «الكيميكال» وسيجارة حشيش، تم وضعهما بطريقة ذكية بأماكن حساسة في جسده. وعليه تم تحرير محضر محاولة تهريب مواد مخدرة الى السجن وأحالته والمواد المخدرة الى مخفر الصليبية.