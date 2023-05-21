وجّه القائمون على مهرجان الدوحة المسرحي بدورته الـ 35 الدعوة لـ«الأنباء» لتكون في قلب الحدث كي ترصد عروض المهرجان التي انطلقت 20 الجاري وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه، وذلك على خشبة مسرح الدراما بالحي الثقافي «كتارا» تحت شعار «خمسون عاما وأكثر» وذلك من خلال الزميل مفرح الشمري رئيس قسم الفنون المتواجد هناك لنقل الصورة الكاملة لهذه الدورة التي تشهد الاحتفال بمرور 50 عاما على مسيرة المسرح القطري.



ويشهد المهرجان الذي ينظمه مركز شؤون المسرح مشاركة الفرق المسرحية القطرية الأهلية بثلاثة عروض، وهي: فرقة قطر بالعرض المسرحي «جيل رابع»، وفرقة الدوحة بالعرض المسرحي «وادي المجادير»، وفرقة الوطن بالعرض المسرحي «جزء من النص مسروق»، إلى جانب مشاركة الشركات الخاصة، وهي: السعيد للإنتاج الفني وتقدم العرض المسرحي «هروب»، وتذكار للإنتاج الفني بمسرحية «المغيسل»، وكيو فن للإنتاج الفني بمسرحية «ماسح الأحذية»، وكوشنيل برودكشن بمسرحية «عود الحنا»، وستيج قروب بمسرحية «نزيف العمر»، كما تعقب تلك العروض ندوات تطبيقية لتحليلها ومناقشة أبعادها.