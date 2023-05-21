عبدالحميد الخطيب



أعرب الفنان الشاب فيصل الخرجي عن سعادته بالأصداء التي تأتيه حول أغنيته الأخيرة «خليتني أقدر»، من كلماته وألحانه، توزيع ومكس وماستر: مهاب عطا الله، والتي طرحها خلال الفترة القليلة الماضية عبر «يوتيوب» ومنصات «السوشيال ميديا»، وقال: الحمد لله الأغنية «قاعدة تنتشر» والجمهور يتفاعل معها بصورة رائعة.



وتابع: أضع خطة أسير عليها لتقديم أغنية «سينغل» من وقت لآخر حتى لا أغيب عن الساحة ولأرضي «شغفي» بالغناء والموسيقى، بجانب تقديمي لمقطوعات على الغيتار عبر «السوشيال ميديا»، كاشفا عن تجهيزه لأغنيات جديدة سترى النور في القادم من الأيام وسيعلن عن تفاصيلها قريبا.



من جانب آخر، رزق فيصل بمولودة اسماها «سارة»، وبارك له الأهل والأقارب الأصدقاء وعدد من زملائه الفنانين والفنانات، وبدورنا باركنا له قدوم ابنته الى الدنيا، فقال: أشكركم على التهنئة والدعم الدائم الذي عودتنا عليه «الأنباء» التي نفتخر بها في الوسط الفني وبريادتها بالصحافة الكويتية والخليجية والعربية، ومن خلالكم أوجه الشكر لكل من قام بالتهنئة بقدوم «سارة».



يذكر أن كلمات أغنية «خليتني أقدر» تقول: «خليتني اقدر انسى كل همي.. وأعيش معاك دنيتي وعمري.. الدنيا معاك حلوه.. من غيرك ما تسوى.. وانا معاك معاك اشتاق.. تذبحني الاشواق.. لما تكون يمي أنسى انا كل همي.. اروح عالم ثاني فيه احلى الأغاني.. أوله عليك بكل وقت.. وأقول انا اشتقت.. ياخذني الخيال.. بدون حبك محال.. خليتني اقدر انسى كل همي.. وأعيش معاك دنيتي وعمري».