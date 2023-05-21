

أشاد رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني والتنمية المستدامة فيصل الصواغ بالأجواء التفاؤلية والتوافقية بين قادة الدول العربية وحالة التكاتف والتعاضد لحل قضايا الأمة ودعم التنمية المستدامة والتضامن المشترك وإطلاق المبادرات الهادفة وتعزيز الهوية العربية.



جاء تصريح الصواغ بعد انتهاء انعقاد القمة العربية الـ 32 في مدينة جدة وما تضمنه البيان الختامي من تطلعات ورؤى في تحقيق سياسات حكيمة وإدارة رشيدة والدفع نحو الاستقرار السياسي وإحلال الأمن والسلام ومحاربة الإرهاب واحترام سيادة الدول والحد من الحروب العبثية والصراعات التي تجري على الأراضي العربية.



وقال الصواغ ان أبرز نتائج القمة عودة سورية إلى البيت العربي والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وتصعيد الكيان الصهيوني الانتهاكات والصراع في السودان واليمن وإنهاء دعم الميليشيات، وهو تحول جاد وإيجابي في استراتيجية سياسات جامعة الدول العربية نحو القضايا الأمنية.



كما ثمن رئيس الصواغ الدور السعودي في تنظيم ورئاسة قمة استثنائية نتيجة التطورات والتحولات التي شهدتها المنطقة في الفترة الماضية.



وأكد الصواغ ان استمرار جهود ومساهمة المملكة العربية السعودية في رسم سياسات المنطقة بلا شك سيحقق الاستقرار والنمو الاقتصادي وترسيخ مفهوم ديموقراطية العلاقات المشتركة وتعزيز العمل العربي المشترك لما فيه خير للشعوب العربية.