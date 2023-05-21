كلنا أمل في أن تكون عودة سورية إلى بيت العرب منطلقاً لانتهاء الأزمة ومعاناة الشعب السوري

القضية الفلسطينية على رأس الأولويات وموقفنا ثابت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال

نتطلع إلى التزام الحكومة السورية بما تضمنه بيانا جدة وعمان وقرار مجلس الأمن رقم 2254

بذل المزيد من الجهود وتنسيق المواقف لضمان مستقبل آمن مستقر في جميع ربوع وطننا العربي

نشعر بالتفاؤل لبوادر الانفراجات الحاصلة في المنطقة والتفاهمات بين السعودية وإيران ستنعكس إيجاباً على استقرارها وازدهارها وتحقيق تطلعات شعوبها



ألقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، كلمة الكويت في الدورة العادية الـ 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقدة في محافظة جدة، هذا نصها:



بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..



صاحب السمو الملكي الأخ العزيز الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة..



أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..



السيد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



يطيب لي ممثلا عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد أن أنقل لكم جميعا تحيات سموه وتمنياته لكم بالتوفيق والسداد في كل ما فيه خير أمتنا العربية وخدمة قضاياها العادلة.



كما يطيب لي أن أتقدم بالتهنئة إلى قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة على رئاستها لأعمال هذه القمة في دورتها الثانية والثلاثين، معربين عن ثقتنا بأن ما تحظى به من خبرة وحكمة سيكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق، شاكرين المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على ما أحطنا به من كرم ضيافة وما شهدناه من إعداد مميز لهذا اللقاء المهم. كما أشكر أخي العزيز الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة على ما بذله من جهود خلال رئاسته لأعمال قمتنا السابقة، ولا يفوتنا الإشادة بجهود الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط وجهاز الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على إعداد لقائنا ومتابعته.



الحضور الكرام،،



إننا نشعر بالتفاؤل لبوادر الانفراجات الحاصلة في المنطقة ومنها: البيان المشترك بين كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة برعاية جمهورية الصين الشعبية الصديقة، مؤكدين أن هذه التفاهمات ستنعكس إيجابا على استقرار المنطقة وازدهارها وتحقيق تطلعات شعوبها.



إلا أن التفاؤل يمتزج بالقلق حيال استمرار بعض التحديات التي يواجهها وطننا العربي، إذ يأتي اجتماعنا في ظل تطورات متسارعة تحيط بدولنا العربية والتي تنعكس بلا شك على أمن منطقتنا واستقرارها، كما أن استمرار بعض الاضطرابات في العالم ومنها ما يحدث في أوكرانيا له تبعات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين، الأمر الذي يحتم علينا وضع التصورات والآليات المناسبة للتعامل مع هذه التطورات والتحديات. وفيما يتعلق بالشأن السوري، فإن الكويت تجدد تأييدها لقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 8914 وترحيبها كذلك بالبيان الصادر في أعقاب اجتماع جدة والبيان الصادر عن اجتماع عمان، وكلنا أمل في أن تكون عودة سورية إلى بيت العرب منطلقا لانتهاء الأزمة ومعاناة الشعب السوري الشقيق.



وفي هذا الشأن، تؤكد الكويت موقفها المبدئي الثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسيادة سورية وسلامة أراضيها ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية وموقفنا المستمر منذ بداية الأحداث بتقديم الدعم الإنساني لكل أطياف الشعب السوري، متطلعين في هذا الصدد إلى التزام الحكومة السورية بما تضمنه بيانا جدة وعمان وقرار مجلس الأمن رقم 2254 وبما يضمن عودة سورية لممارسة دورها الطبيعي المؤثر في محيطها العربي والإقليمي والدولي.



الحضور الكرام،،



ستبقى القضية الفلسطينية على رأس الأولويات والتحديات التي تواجه أمتنا العربية، ونود التأكيد هنا على موقف الكويت الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه وجرائمه التي تمس الوضع التاريخي لمدينة القدس، كما ندعو المجتمع الدولي إلى القيام بدوره لإعادة إحياء عملية السلام وصولا إلى حل عادل شامل وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.



وختاما،،



فإن أمام دولنا العربية مسؤوليات وتحديات جسام تتطلب منا جميعا بذل المزيد من الجهود وتنسيق المواقف لضمان مستقبل آمن مستقر في جميع ربوع وطننا العربي، متمنيا لأعمال هذه القمة كل التوفيق والسداد.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



إلى ذلك، عاد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بعد أن ترأس سموه وفد الكويت في الدورة العادية الـ 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في محافظة جدة، بمشاركة قادة الدول العربية أو ممثلين عنهم.



هذا، وكان ممثل صاحب السمو الأمير، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه قد وصل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لترؤس وفد الكويت في الدورة العادية الـ 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في محافظة جدة.



وكان في استقبال سموه على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ورئيس بعثة الشرف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، وسفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد.