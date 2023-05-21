

التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا الصديقة، وذلك على هامش الدورة العادية الـ 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقامة في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. هذا، وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



كما تم استعراض العلاقات الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأكد ممثل صاحب السمو، سمو ولي العهد خلال اللقاء موقف الكويت حيال الأزمة الأوكرانية والداعي إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة تأكيدا لمبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وفق حدودها المعترف بها دوليا.