شكلت القمة العربية التي انعقدت في جدة مناسبة للتأكيد على الأدوار التي يمكن ان تلعبها المملكة العربية السعودية والدول العربية على الساحة الدولية خصوصا الحرب الروسية - الأوكرانية، بناء على ما تم سابقا من وساطات قامت بها الرياض ونجحت في تبادل والإفراج عن عدد من الأسرى. وفيما وجهت الدعوة للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لإلقاء كلمة أمام القمة، وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية للقادة، اكد فيها اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع الدول العربية.



وقال بوتين، في برقية تحية بعثها للمشاركين في القمة العربية، إن روسيا تولي تقليديا أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الودية وتعاون الشراكة البناءة مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك في إطار الحوار مع جامعة الدول العربية، من أجل الاستجابة للتهديدات والتحديات التي تواجه الإنسانية الحديثة بشكل فعال.



وأضاف «نعتقد أن مواصلة توسيع التعاون متعدد الأوجه بين روسيا والدول العربية تلبي مصالحنا المشتركة بشكل كامل، وتتماشى مع بناء نظام أكثر عدلا وديموقراطية للعلاقات الدولية يقوم على مبادئ تعدد الأقطاب والمساواة الحقيقية واحترام المصالح المشروعة للجميع».



في المقابل، ألقى الرئيس الأوكراني كلمة قدم خلالها الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وللشعب السعودي ومدينة جدة التي تستضيف هذه القمة. وقال: أتينا هنا من أجل السلام والعدالة، والدعوة إلى مساعدة الشعب الأوكراني، مقدما شكره للمملكة العربية السعودية على جهودها فيما يخص إطلاق سراح الأسرى لدى روسيا.



وجدد شكره لكل من قرر أن ينضم لمسار العدالة ومن أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وقال: لدينا صيغة حل للسلام لكي ننهي الحرب، يأتي من معادلة مفادها أن أيام الحرب يجب أن تذهب أدراجها للرياح، مطالبا التعامل مباشرة مع مشكلة أوكرانيا دون وسيط والعمل على نحو منسق من أجل السلام لجميع الأمم.



واكد ان الأوكرانيين لم يختاروا يوما طريق الحرب.