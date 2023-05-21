القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من معلومات بشأن صدور قرار من وزارة الأوقاف بإجبار الأئمة على جمع صكوك الأضاحي.



وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان امس أنه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة أن الوزارة أجبرت الأئمة على جمع صكوك الأضاحي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن.



وشددت على أن المشاركة في جمع صكوك الأضاحي أمر اختياري يتم تطوعا من قبل بعض الأئمة دون أي إجبار، أو فرض أي جزاءات عليهم، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (ar.awkafonline.com)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).