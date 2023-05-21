تستعد شركة معرض الكويت الدولي لاستضافة وإقامة معرضي (بيتك) و(الذهب والمجوهرات) خلال الفترة من 22 لغاية 29 الجاري في أرض المعارض بمنطقة مشرف لإتاحة كافة المستلزمات التي يحتاج اليها المستهلك.



ومن المقرر أن تستضيف الشركة معرض (بيتك) المتخصص في البناء والديكور خلال الفترة من 22 لغاية 27 مايو 2023 في صالتي 5 و6 العديد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال وعرضها في منصة واحدة تسهل على الراغبين في عمليات البناء للقسائم والبيوت التعرف على كل المستلزمات الرئيسية والاطلاع على أحدث التقنيات والمنتجات الجديدة.



أما معرض (الذهب والمجوهرات) العالمي التاسع عشر الذي ينطلق في الـ 24 لغاية 29 من الشهر ذاته في صالة رقم 4 فسيضم مجموعة كبيرة من العارضين المحليين والدوليين وسيقدمون مجموعة واسعة من المجوهرات المصممة بأناقة وفخامة تواكب رغبات الجميع وبأسعار تنافسية.



وفي هذه المناسبة، قالت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم في بيان صحافي إن تلك الفعاليات تعد فرصة مميزة للشركات والزوار للتعرف على أحدث التطورات في هذين المجالين وتبادل الخبرات والمعرفة.



وأضافت الدهيم أن الفعاليات ستسهم أيضا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الأنشطة التجارية في الكويت، متوقعة أن تشهد أيضا إقبالا كبيرا من الزوار والمهتمين في البناء والمجوهرات، نظرا للأهمية الكبيرة التي تحظى بها الصناعتان في الكويت والمنطقة في شكل عام.



وأكدت سعي إدارة الشركة في العمل على توفير أفضل الخدمات والمرافق للمشاركين والزوار خلال الفعاليات بما يتيح للجميع فرصة الاستفادة القصوى والاطلاع على كل ما هو جديد في هذين المجالين.



وتعد شركة معرض الكويت الدولي واحدة من أهم الشركات المتخصصة في المعارض في المنطقة، حيث تستقطب العديد من الشركات والمؤسسات الإقليمية والدولية لعرض منتجاتها وخدماتها للجمهور، فضلا عن تبادل الخبرات والمعرفة في مختلف المجالات بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الكويت.