في إطار مساعيه المتواصلة لمتابعة أبرز التطورات العالمية والإقليمية في مجالات الاستدامة والحوكمة وتأثيرها على القطاعات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، أصدر بنك بوبيان تقريره الثالث للاستدامة لسنة 2022 تحت عنوان «نحو مستقبل أكثر نقاء وإشراقا» ليعكس من خلاله رحلة البنك لتطبيق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات «ESG»، كما يعرض أداء البنك مقارنة بمقاييس الاستدامة.



وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري «جاء إطلاق تقرير بنك بوبيان الثالث للاستدامة للعام 2022 تزامنا مع الجهود المستمرة لتحقيق الاستدامة على الصعيدين المحلي والدولي ليركز على جهود البنك لتحفيز النمو المستدام وترسيخ مفاهيم الاستدامة في استراتيجياته، وهو الأمر الذي يتفق مع رؤية الكويت الجديدة 2035».



وأوضح التويجري أنه من خلال التقرير نستعرض رحلة بوبيان نحو دمج الاستدامة في عملياته لتحقيق التطور المستدام من خلال إجراءات تتضمن تقليل البصمة البيئية وإحداث طفرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، واستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات «ESG».



من جانبه، قال المدير التنفيذي لإدارة استمرارية الأعمال والاستدامة في بنك بوبيان خالد عبدالوهاب الحقان ان التقرير يسلط الضوء على أداء بنك بوبيان خلال عام 2022 في المجالات الرئيسية للتعريف عن أهم الأطر والمسارات التي يتبناها البنك والمتعلقة بالاستدامة وكيفية مواجهة الجوانب السلبية البيئية والاجتماعية، وكذلك المتعلقة بالحوكمة (ESGs)، والتي تعتبر من الأمور الرئيسية لتقييم أداء ومكانة البنك محليا وإقليميا وعالميا.



وأكد الحقان أن بنك بوبيان يسعى دوما إلى حماية حقوق المساهمين والحفاظ على القيمة الاستثمارية وعلى الحد من تضارب المصالح من خلال الالتزام بتطبيق جميع المعايير وتعزيز دور المساهمين في المشاركة في عمليات اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بكل ما يرتبط باستثماراتهم.



واستعرض التقرير التزام بنك بوبيان بتطبيق حوكمة قوية من خلال أداء مجلس الإدارة الخاضع للمساءلة والبيانات وأمن المعلومات والإفصاحات التي تتسم بالشفافية وما حققه في العام 2022 من الإنجازات وحصوله على مجموعة من الجوائز من جهات ومؤسسات عالمية وإقليمية معروفة مثل حصوله على ترقية التصنيف الائتماني من كل من وكالة موديز ووكالة ستاندرد آند بورز، حيث تم رفع التصنيف الائتماني للبنك طويل الأجل إلىA2 وA على التوالي وهي التصنيفات التي وضعت بوبيان في صدارة البنوك المحلية المصنفة من قبل وكالة ستاندرد آند بورز الائتمانية وفي صدارة كل البنوك الإسلامية في الكويت والثاني على مستوى كل البنوك المحلية المصنفة من قبل الوكالتين الأخريين موديز وفيتش.



كما حقق إنجازا مهما بانضمامه لقائمة المائة الكبار على مستوى الشرق الأوسط ضمن القائمة السنوية لمجلة فوربس العالمية FORBES لأكبر 100 شركة مدرجة على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وقد تم وضع هذه القائمة، التي تنشر سنويا من قبل مؤسسة فوربس العالمية، على أساس مجموعة من المعايير المالية، أبرزها القيمة السوقية والمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح للسنة المالية.



ولفت التقرير الى أن استراتيجية التحول الرقمي التي خطط لها بنك بوبيان لم تكن وليدة الصدفة، بل كانت وفقا لاستراتيجية ممنهجة، لاسيما مع الطفرة التي شهدتها الصناعة المصرفية الإسلامية الرقمية على مستوى العالم، ليكون «أفضل بنك إسلامي في مجال الخدمات المصرفية الرقمية» على مدار آخر 8 سنوات متتالية.



وتمكن بوبيان بخطوات مدروسة من أن يكون ضمن أولى المؤسسات المالية الإسلامية التي تعتبر أن التحول الرقمي هو نقطة ارتكاز للتوسع الإقليمي وتطوير نطاق البنية التحتية الرقمية ليعبر بوبيان بخدماته ومنتجاته الرقمية حدود أسواق إقليمية جديدة محققا مزيدا من النمو ليثبت ريادته ومكانته كمؤسسة مالية إسلامية رقمية رائدة.



وتقدم حلول بنك بوبيان المصرفية الرقمية خدمات مميزة تضمن تحسين تجربة العميل والكفاءة التشغيلية والتصميم الشخصي للخدمات وخصوصية وأمن البيانات، وعلى مدار العام لعل من أبرزها خدمات الدفع الرقمي من Apple Pay & Google Pay ليقوم البنك بتعزيز حوكمته من خلال الحلول الرقمية المبتكرة التي يقدمها إلى عملائه.



ولعل أبرز ما يميز هذه الخدمات هو تناسقها مع التوجهات العالمية في التوجه نحو التنمية المستدامة خاصة ما يتعلق بالحفاظ على البيئة من خلال تقليل الاستخدامات غير الضرورية كالورق إلى جانب تقليل زيارات العميل للفرع ما يعني تقليل انبعاثات الوقود الناتجة عن السيارات المستخدمة في الذهاب للفرع.



كما يلتزم بنك بوبيان ببذل قصارى الجهد من خلال مختلف الإدارات لتقييم تجربة العميل وتطويرها، حيث واصل بنك بوبيان تربعه على خدمة العملاء على مستوى القطاع المصرفي في الكويت من خلال حصوله على جائزة مؤسسة «سيرفس هيرو» كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء في الكويت للعام الثاني عشر على التوالي منذ 2010.



وتطرق التقرير الى المسؤولية الاجتماعية للبنك، مشيرا الى أنه في خلال عام 2022 استطاع بنك بوبيان إثبات ريادته للمسؤولية الاجتماعية ودوره المستدام والبارز في دعم مسيرة التطور والنمو في الكويت من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات التي أبرزت تفوقه محليا ومن أبرزها مبادرة «عليك ان تتكلم.. وعلينا أن نتقبل» لتسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية للمجتمع ودورها الحيوي في المحافظة على صحة أفراده وسلامتهم الجسدية.



واستطاعت حملة «نور بوبيان 5» التي نظمها بنك بوبيان بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومبادرة دينارين تأكيد دور الكويت الخيري والإنساني والمشهود له على مستوى العالم من خلال تحقيقها لأهدافها سواء من خلال إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء (الكتاراكت) أو من خلال أنشطتها الخيرية الأخرى.



كما تضمن التقرير جزءا خاصا حول التزام بنك بوبيان بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الاقتصاد الكويتي من خلال منتجات وخدمات البنك التي تلبي احتياجات عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما جعل مؤسسة يورومني العالمية تمنح بنك بوبيان جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت في الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقديرا لإنجازاته خلال السنوات الأخيرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساهمته المميزة في وضعها على خارطة الاقتصاد المحلي من خلال تزويدهم بخدمات سلسة تلبي احتياجات أعمالهم.



وخلال العام الماضي، استوفى مكتب إدارة التغيير في البنك متطلبات شهادة ISO:9001 (نظم إدارة الجودة) ليؤكد التزامه بتطبيق رؤيته المستهدفة لتحقيق أفضل الممارسات العالمية لنظام إدارة الجودة وفق المعايير الدولية لتقديم أعلى مستويات الخدمة.

فعاليات داعمة للشباب



اختتم البنك عام 2022 بواحدة من أهم أيقوناته للمسؤولية المجتمعية تجاه دعم الشباب وهي فعالية «مهرجان الكويت للقهوة» الذي نظمه للعام الخامس على التوالي، والذي يعد أكبر حدث اجتماعي شبابي شهدته الكويت منذ خمس سنوات.

بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية للشباب من الجنسين وعلى رأسها «بطولة الدرجات الهوائية» التي جاءت فكرته تكريما لذكرى احدى موظفات، البنك وهي م.آلاء معين العتيبي التي توفيت أثناء ممارستها لرياضة الدرجات الهوائية في عام 2021 كما دخل البنك مع شراكة تعاون مع ملاعب بادل إن PADEL IN المتخصصة في لعبة البادل لمدة عام كامل بهدف نشر اللعبة بين الشباب الكويتي في ظل الانتشار الهائل الذي تشهده اللعبة عالميا وإقليميا.