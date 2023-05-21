

علي إبراهيم



مدد وزير التجارة والصناعــة، محمد العيبان، العمل بدفتر الوسيط العقـــــاري الورقي 3 أشهــــــر إضافيــــة لينتهي العمــــل به في 30 سبتمبر المقبل بـــدلا مــــن 30 يونيو.



وتفصيليا، أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا حمل رقم 76/2023 بالتعديل على القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2022، حيث قضى في المادة الأولى من القرار الجديد بالتعديل على المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار رقم 97/2022 لتصبح حتى تاريخ 30/9/2023.



وكانــــت المادة الرابعة من القرار القديم تنـــص على «يجوز للوسيط العقاري العمل بموجب دفتر الوسيط العقـــاري الورقي حتى تاريــــخ 30/6/2023، وذلك ما لـــم يحصل على دفتر وسيــــط عقاري إلكتروني قبل هذا التاريخ».