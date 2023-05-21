بداح العنزي



تبحث لجنة محافظة الفروانية في المجلس البلدي خلال اجتماعها غدا اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن تخصيص وإنشاء مركز صحي (ثان) متكامل في منطقة عبدالله المبارك.



ويتضمن جدول أعمال اللجنة التي ستعقد برئاسة نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري التالي:



٭ اقتراح العضو فهيد المويزري استحداث دوار مقابل منطقة السجون في «الصليبية الصناعية» كبديل عن التقاطع القائم على طريق الصليبية مع شارع إبراهيم بن الأغلب الفاصل بين القطعتين 3 و4 بمنطقة الفردوس.



٭ الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن نقل وتخصيص موقع جديد للاستعمالات والأنشطة المتواجدة بمنطقة شرق الضجيج وجنوب ضاحية خيطان الجنوبي شمال القاعدة الأميرية في المطار.



٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص أحواض مكشوفة لتجميع مياه أمطار وقنوات مائية مكشوفة ووصلات مائية تحت سطح الأرض ومسارات صرف مياه الأمطار حول منطقة غرب عبدالله المبارك وضمن منطقة رجم خشمان وحول مشروع كبد لتربية الأغنام.



٭ طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع توزيع المواد التموينية بمساحة 150م2 ضمن مركز ضاحية جمعية الأندلس في القطعة 11.



٭ طلب وزارة الدفاع تخصيص طريق بعرض 40م مع حاراته التخزينية، ومتضمنا نفقا بطول 500م بدءا من الطريق الدائري 6.5 السريع وصولا إلى مشروع قاعدة عبدالله المبارك الجوية الكائنة ضمن حدود موقع مطار الكويت الدولي.