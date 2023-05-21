أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قرارا وزاريا بشأن تنظيم مزادات أسواق الأسماك.
ونص القرار على:
المادة الأولى: يُحظر بدء مزادات أسواق الأسماك قبل اعتماد كافة الجهات التالية:
٭ الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
٭ الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
٭ وزارة التجارة والصناعة.
كل حسب اختصاصه وفق النموذج المرفق.
المادة الثانية:
٭ يلتزم ممثل وزارة التجارة والصناعة بحفظ نسخة من النموذج موقع من جميع الأطراف وترسل الى إدارة الرقابة التجارية.
المادة الثالثة:
٭ على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ 2023/6/1 ويُنشر في الجريدة الرسمية.