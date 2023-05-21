أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قرارا وزاريا بشأن تنظيم مزادات أسواق الأسماك.



ونص القرار على:



المادة الأولى: يُحظر بدء مزادات أسواق الأسماك قبل اعتماد كافة الجهات التالية:



٭ الهيئة العامة للغذاء والتغذية.



٭ الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.



٭ وزارة التجارة والصناعة.



كل حسب اختصاصه وفق النموذج المرفق.



المادة الثانية:



٭ يلتزم ممثل وزارة التجارة والصناعة بحفظ نسخة من النموذج موقع من جميع الأطراف وترسل الى إدارة الرقابة التجارية.



المادة الثالثة:



٭ على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ 2023/6/1 ويُنشر في الجريدة الرسمية.