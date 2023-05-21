قدم عضو المجلس البلدي م.عبداللطيف الدعي اقتراحا بالسماح بارتداد مسقوف للأنشطة التجارية.



وقال م.الدعي في اقتراحه: نظرا لتحسين المظهر الجمالي ولخلق تجربة ترفيهية مميزة، والاستفادة منه كمساحة ارتدادية لأصحاب الأنشطة التجارية، وتشجيعا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أقترح السماح بارتداد مسقوف للأنشطة التجارية، على أن يكون وفق ضوابط معينة كالآتي:



٭ ألا يؤثر على طرق المشاة أو إعاقة الحركة بصفة عامة.



٭ أن يكون بمواد شفافة نافذة الرؤية.



٭ عمل مخططات معمارية ومنظور ثلاثي الأبعاد من قبل صاحب الترخيص وموافقة الجهة المعنية بالبلدية قبل التنفيذ أو توفير نماذج موحدة من البلدية.



٭ يكون برسوم إضافية بخلاف رسوم الترخيص واستغلال المساحة.