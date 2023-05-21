محمد راتب



كشف المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف م.مشعل القريفة عن اعتماد وزارة المالية زيادة ميزانية الهيئة إلى 10 ملايين دينار بدل 8 ملايين، مشيرا إلى أنه فور اعتماد الميزانية في مجلس الأمة سيتم صرف مستحقات المزارعين كاملة.



جاء ذلك على هامش جولة تفقدية قام بها إلى مزارع الوفرة التقى خلالها عددا من المزارعين واستمع إلى مطالبهم واطمأن على المحاصيل الزراعية واعدا إياهم بتطبيق الروزنامة الزراعية قريبا لضبط عملية الزراعة الموسمية والتنوع في الأصناف واستمراريتها، وضمان الحصول على المنتجات بجودة عالية.



وذكر أن من شأن تطبيق الروزنامة الزراعية تحديد كميات الإنتاج المحلي والموازنة بين الإنتاج والاستيراد، وبالتالي إيقاف استيراد بعض المنتجات في أوقات ذروة الإنتاج الوطني ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتطبيق توجيهات القيادة الرشيدة.



وبين م.القريفة أن هناك 3 منافذ تسويقية للمزارعين من أملاك الدولة في الجهراء والأندلس وفهد الأحمد وقامت الهيئة بتوفير مخازن لهم في العارضية، داعيا إلى توفير البيئة الملائمة لتسويق المنتج المحلي والتنزيل في المنافذ بدل عمليات الإتلاف.



واختتم بالتأكيد على استمرار الجولات على المزارع والاستماع إلى مشاكل المزارعين ومطالبهم ودراستها بشكل مستفيض والحرص على حلها جميعا وفق الإمكانات المتاحة، مشيرا إلى أن المنتج المحلي يتميز بجودة عالية، يستحق الدعم من قبل الهيئة والجهات المعنية لاستمرار الإنتاج وضبط الأسعار.