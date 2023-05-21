

عبد العزيز جاسم



شدد مدرب القادسية محمد إبراهيم، على أهمية أن «الأصفر» يخوض جميع مبارياته من أجل تحقيق الفوز، حتى لو غاب الحافز في إشارة الى ابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب الدوري.



وكان القادسية قد نجح في العودة أمام كاظمة وفاز 2-1 مساء الجمعة، إذ تقدم «البرتقالي» بهدف من ركلة جزاء لناصر فرج بالشوط الأول، فيما أحرز هدفي «الأصفر» براهيما تانديا ونايف زويد بالشوط الثاني، وعقب المباراة أكد إبراهيم أن عقده مستمر مع الفريق حتى انتهاء الموسم المقبل، نافيا معرفته بما يتردد بشأن تولي المدرب التونسي نبيل معلول مهمة تدريب القادسية الموسم المقبل.



وعن المباراة، قال إبراهيم: «الأصفر لا يقبل أن يكون جسرا لعبور فرق الصدارة أو غيرها في اتجاه حصد اللقب»، مشيرا إلى أن الأمر تكرر أمام العربي وهو أحد المنافسين على اللقب، مشيدا بعطاء اللاعبين وجديتهم، ومؤكدا أن الفريق في مرحلة التجهيز للموسم المقبل.



وعن غياب أغلب المحترفين عن المشاركة ودلالة ذلك على ابتعادهم عن حسابات الجهاز الفني الموسم المقبل، بين الجنرال أن هناك إصابات لياسر حامد، ومامادو سورو، في حين لم تكن الفرصة سانحة لإشراك الأردني محمود المرضي، موضحا أنه يمنح الفرصة للاعبين الشباب لاكتساب الخبرة في المباريات إلى جانب الاعتماد على اللاعبين الأساسيين أمثال بدر المطوع وعيد الرشيدي وغيرهم والعمل على عودة مستوى البعض منهم.