ناصر العنزي



تغلب السالمية على الفحيحيل بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب ثامر في ختام الجولة الـ8 لدوري زين الممتاز وتقدم «السماوي» للمركز الخامس بـ30 نقطة بدلا من الفحيحيل الذي تأخر للمركز السادس بـ28 نقطة. وبدأ السالمية التسجيل عن طريق فهد العازمي في الدقيقة 32 بعدما أحسن الكرة الانفرادية وسددها الى داخل الشباك ثم أضاف مبارك الفنيني الهدف بعدما أعاد الكرة للمرمى من ركلة جزاء تمكن الحارس من صدها (38) وقلص الفارق للفحيحيل التونسي يوسف بن سودة بضربة رأسية على يمين الحارس عبدالرحمن الفضلي (43)، وتنافس الفريقان على تحقيق الفوز لتحسين مركزيهما بعدما حقق الكويت اللقب عن جدارة أول من امس. وقد احدث مدرب السالمية محمد المشعان تغييرات في تشكيلته، حيث اشرك المهاجم فهد العازمي منذ البداية، وأجاد في مهمته، وتمكن أفراد خط وسط «السماوي» بقيادة فواز العتيبي، ومبارك الفنيني، والمهاجمين العازمي، وعذبي شهاب من تهديد مرمى الخصم في الشوط الأول ونجحوا في تسجيل هدفين. وفي الشوط الثاني، قام الفحيحيل بعدة محاولات لإدراك التعادل لكنه اصطدم بدفاع الخصم، وكاد يوسف بن سودة ان يضيف هدفا ثانيا، لكن كرته مرت بجانب القائم، في حين تأخر البديل فيصل العنزي في تنفيد كرة مرتدة وضاعت على السالمية فرصة إضافة هدف ثالث.



أدار المباراة الحكم محمد العطار وجاءت قراراته سليمة.