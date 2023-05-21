هادي العنزي



تقام مساء اليوم مباراتا نصف نهائي كأس الاتحاد لكرة السلة، حيث يصطدم الصليبخات بالكويت في الـ 5:15 مساء يتبعها مواجهة متكافئة بين القادسية والقرين في الـ 7:15 مساء.



وقد جاء تأهل الكويت على حساب كاظمة بعدما تغلب عليه 93-77 أمس الأول، حيث دانت الأفضلية فيها لـ «الأبيض» بطل الخليج والعرب، وتقدم في الربع الأول 15-8، وواصل تفوقه لينهي الربع الثاني 42-34، ووسع الفارق في الربع الثالث إلى 15 نقطة (66-51) بتألق تركي حمود، وكادي لالان، وحمد عدنان، وماركوس هانت، ولم يستطع «البرتقالي» العودة في الربع الأخير ليغادر البطولة.



وجاءت المباراة الثانية مثيرة في تفاصيلها، حيث تمكن الجهراء من تسجيل أفضلية ميدانية أغلب على فتراتها على الأصفر، فخرج متقدما 22-19 في الربع الأول، وحافظ على تقدمه في الربع الثاني 48-38، ووسع الفارق في الربع الثالث إلى 15 نقطة (75-60)، لكن الربع الأخير جاء حاسما للقادسية، مستفيدا من حصول محترف الجهراء، وأفضل لاعبيه إلونو على خمسة أخطاء شخصية، ومغادرته المباراة، ليتعادل بعدها الفريقان بـ 85 نقطة لكل منهما في الثواني الأخيرة، وبعد احتساب خطأ فني على لاعب الجهراء حسين الخباز انسحب «الجهراوية» والنتيجة تشير إلى تقدم الأصفر 88-85، وتبقت 18.3 ثانية من عمر المباراة، وجاء انسحاب الجهراء احتجاجا على قرارات الحكم.