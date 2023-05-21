يحيى حميدان



خرجت جماهير نادي الكويت سعيدة من ملعب صباح السالم بعد الفوز على المستضيف العربي 2-0 وضمان التتويج بلقب دوري «زين» الممتاز لكرة القدم قبل جولتين من ختام المسابقة.



وفي هذا الصدد قال رئيس نادي الكويت خالد الغانم، إن الفريق حسم لقب الدوري رسميا بعد فوزه على «الأخضر»، وجاء ذلك بفضل الله أولا ثم بجهود اللاعبين في الملعب ثانيا.



وأشار إلى أن لاعبي «الأبيض» على قدر المسؤولية والثقة في المباريات الكبيرة، وهذه النوعية المميزة من اللاعبين تستحق الحصول على لقب «دوري الزعامة» بعد الانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بواقع 18 مرة، متقدما على القادسية والعربي اللذين يمتلك كل منهما 17 لقبا.



وبين الغانم أن الحصول على لقب الزعامة كان الهدف الأول للرئيسين السابقين مرزوق الغانم وعبدالعزيز المرزوق، ونحن سرنا على توجههما وقطفنا الثمار الآن، موضحا أن مسألة استمرار المدرب الصربي بوريس بونياك والمحترفين الأجانب لم تحسم حتى هذه اللحظة وسيتم عقد اجتماع خاص لحسم الأمور.



من جهته، أكد بونياك استحقاق الكويت الفوز بلقب الدوري وذلك لامتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين المحليين والمحترفين الأجانب على مستوى عال من الإمكانيات الفنية، مشيرا إلى أنهم يقدمون أداء تكتيكيا عاليا على المستويين الجماعي والفردي، وهذا سر قوة «الأبيض».



وأردف بونياك قائلا: «سعيد بالحصول على اللقب الثالث هذا الموسم بعد التتويج مع الكويت بلقبي الدوري الممتاز وكأس سمو الأمير هذا الشهر، وأيضا الفوز مع القادسية بلقب كأس زين التنشيطية في مارس الماضي، وهذه هي المرة الأولى في مشواري التدريبي الذي أحصد خلالها هذا العدد من البطولات في موسم واحد».



وأشار إلى أنه لا يعرف ما إذا كان سيتم التجديد له مع الكويت حتى اللحظة أو الرحيل عن الفريق الكويتاوي عقب نهاية الموسم الحالي.



بدوره، قال محترف الكويت، البحريني محمد مرهون، ان تتويج فريقه بلقب الدوري مستحق وجاء بعد جهود كبيرة من جانب جميع اللاعبين والأجهزة المعاونة لهم، لافتا إلى أن الجماهير الكويتاوية تستحق الفرحة والقادم أفضل بالنسبة لهم.



وعن وجهته المقبلة، أكد مرهون أن هذا الأمر سيحسم عقب نهاية الموسم، حيث لم يتم البت في هذا القرار حتى الآن.