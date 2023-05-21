يعقوب العوضي



فاز الكويت على جامبوس الكوري بنتيجة 3-1 ضمن مباريات مراكز الترضية في البطولة الآسيوية للأندية للكرة الطائرة.



وكان «الأبيض» قد خرج من سباق المنافسة على لقب البطولة بعد خسارته أمس الأول بنتيجة 3-0 من نفط الجنوب العراقي ضمن منافسات دور الثمانية في البطولة المقامة في البحرين ومن قبلها الخسارة بذات النتيجة في افتتاح منافسات دور الثمانية من شهداب الإيراني.



في السياق ذاته، أجرى لاعب «الأبيض» عبدالله بوفتين فحوصات طبية لإصابته في اليد، وذلك للوقوف على خطورتها وحاجته لإجراء عملية جراحية من عدمها، وحتى هذه اللحظة يبحث الجهاز الطبي عن حلول للخروج بأقل الأضرار من مأزق الإصابة المفاجئة.