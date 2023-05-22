"ديوان الخدمة" : 5 خدمات جديدة عبر تطبيق "سهل"

"الموانئ الكويتية‬⁩": نظام آلي متكامل لإدارة الرواتب و شؤون العاملين

مريم بندق

في إطار تسهيل ودعم مشاريع المواطنين أصحاب المهن الحرفية المنزلية واستثناء من الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية، أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قرارا وزاريا بشأن تراخيص الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة نص على انه يقصد في تطبيق هذا القرار الشركات التي تمارس الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة والتي يباشرها أربابها من دون الحاجة إلى عمال أو محل تجاري أو موافقة جهات رقابية أخرى.

وجاء في القرار: يقدم طلب الترخيص للشركات من خلال النافذة الواحدة بوزارة التجارة مرفقا بالمستندات المطلوبة وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها، ويستثنى من ذلك تقديم عقد أو إيصال الإيجار في حال تقديم ما يفيد قانونية عنوان المنزل لطالب الترخيص أو مكتب محاماة أو مدقق حسابات وأي مستندات أخرى يصدر بها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.

ويسري القرار على الشركات المؤسسة قبل صدور القرار، والتي تؤسس بعده، ومدة الترخيص 3 سنوات ويعمل به من تاريخ صدوره.

هذا، وأعلن ديوان الخدمة المدنية عن انطلاق 5 خدمات إلكترونية جديدة عبر تطبيق «سهل» هي طلبات إيقاف علاوة اجتماعية عن الأولاد، إيقاف علاوة اجتماعية عن زوجة، تعديل الحالة الصحية والعلاوة عن الأولاد، وتقديم علاوة ابن، بالإضافة إلى خدمة طلب صرف علاوة اجتماعية عن زوجة.

وزير التجارة: تقديم طلب تراخيص الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة من خلال النافذة الواحدة التابعة للوزارة ولمدة 3 سنوات

لا تحتاج إلى عمال أو محل تجاري أو موافقة جهات رقابية أخرى

أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قرارا وزاريا بشأن تراخيص الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة.

ونص القرار على أن تقديم طلب تراخيص الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة يتم من خلال النافذة الواحدة التابعة للوزارة مرفقا به المستندات المطلوبة، ويصدر الترخيص لمدة 3 سنوات.

وجاء في القرار انه يقصد بتراخيص الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة التي يباشرها أربابها من دون الحاجة إلى عمال أو محال تجارية.

وفيما يلي نص القرار :

"ديوان الخدمة" : 5 خدمات جديدة عبر تطبيق "سهل"

أعلن ديوان الخدمة المدنية عن انطلاق 5 خدمات جديدة عبر تطبيق " سهل " وذلك حسب البيان التالي :

"الموانئ الكويتية‬⁩": نظام آلي متكامل لإدارة الرواتب و شؤون العاملين

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية‬⁩ ، عن توقيع عقد النظام الآلي المتكامل لإدارة شؤون العاملين و الرواتب مع شركة سيليوشن بلس.