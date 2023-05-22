القاهرة - سامي عبد الفتاح



أكد مصدر في النادي الأهلي أن هناك تفاؤلا كبيرا بلحاق الحارس محمد الشناوي بالنهائي الأفريقي أمام الوداد المغربي، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابته بشد في عضلة السمانة، والذي من المقرر أن ينتهي قريبا وينضم بعدها للتدريبات الجماعية فورا.



ويستضيف المارد الأحمر نظيره المغربي 4 يونيو على ستاد القاهرة، على أن تكون مباراة الإياب في الدار البيضاء 11 يونيو.



إلى ذلك، أكد عضو اللجنة الفنية بالزمالك أحمد حسام «ميدو» عدم وجد خلافات بين إدارة النادي والمدير الفني الكولومبي أوساريو لأسباب مالية أو إدارية نتيجة الاضطرابات التي تشهدها إدارة النادي حاليا، نافيا أي أنباء بخصوص رحيل المدرب، مؤكدا أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.



هذا، وتقام اليوم 3 مباريات في إطار الأسبوع الـ 29 من الدوري، حيث يستضيف الاتحاد السكندري نظيره المصري البورسعيدي على ستاد برج العرب في الـ 7 مساء، كما يحل طلائع الجيش ضيفا على المقاولون العرب في نفس التوقيت، وفي الـ 9 مساء يستضيف الداخلية نظيره الزمالك على ستاد السويس، حيث يمتلك «الفارس الأبيض» 46 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب وله مباراة مؤجلة ضد فيوتشر.



في إطار آخر، صعد الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي المقام في رواندا بعد فوزه على ريج الرواندي بنتيجة 94-77 ليلاقي فريق ستاد مالي الأربعاء المقبل.