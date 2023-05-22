تعهد الدولي الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي أمس ببذل قصارى جهده للعودة الموسم المقبل في أفضل حالاته، بعد عام معقد لغاية داخل وخارج الملعب.



عانى المتوج بكأس العالم 2018 من إصابة في فخذه الأحد الماضي في أول مباراة تنافسية يبدأها أساسيا في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وقد ترك الملعب وهو يخفي دموعه من خلال وضع قميصه على وجهه.



وقال عبر حسابه على إنستغرام: «كان العام معقدا جدا جدا بسبب المشاكل داخل وخارج أرض الملعب»، مضيفا خارج الملعب كان الأمر صعبا حقا بالنسبة لي، ما حدث كان صعبا على الصعيد الذهني، حاولت أن ألجأ إلى ما أحبه، ألعب كرة القدم، للهروب على أرض الملعب، لكن هذا لم يكن ممكنا لأنني عانيت جسديا من مشاكل كثيرة، ويجب أن أتحلى بالصبر، ذهنيا، أنا أفضل كثيرا، علي أن أحتفظ بالأمل».



ونظرا لانتهاء موسم الدوري الإيطالي في 4 يونيو وغياب مرتقب لبوغبا بين 15 و20 يوما، لن يكون بمقدوره المشاركة مجددا مع فريق السيدة العجوز.



أضاف: «سأبذل قصارى جهدي عقليا وجسديا للعودة في أفضل حالاتي، لمساعدة الفريق على الفوز بالألقاب، وهذا هو سبب عودتي إلى هنا. لن أستسلم».



قد يكون جاهزا في معسكر منتخب فرنسا المقبل في يونيو ضد جبل طارق (16) ثم اليونان (19) ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024.