شاركت الجمعية الكويتية للدراسات العليا في الاجتماع السنوي الثالث للشبكة الأكاديمية للحوار التنموي، الذي نظمته جامعة قطر بالتعاون مع جامعة القدس ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وذلك تحت عنوان «قصص نجاح في دمج أهداف التنمية المستدامة في التعليم والبحث والممارسة» يومي الأربعاء والخميس الماضيين.



وقد ألقى خلال المؤتمر رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.محمد العتيبي كلمة حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال التعليم بالجامعات، مشددا على ضرورة الإسراع في وضع خطة استراتيجية بالجامعات وتبني نظام تعليمي يضمن تحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة في دولنا العربية خاصة في مجال التعليم، بالمؤسسات التعليمية والأكاديمية والبحثية.



وأضاف العتيبي: أن التنمية أصبحت محور الرئيس لتطوير أي مجتمع والنهوض به، كما ان تنمية المجتمعات والدول تعرف بمدى توافر الكفاءات المؤهلة ذات الشهادات العالية التي تستطيع أن تسهم في رسم سياسات تنموية، والعمل على تنفيذها.



وشدد على ضرورة ان تسهم الجامعات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تحديد السبل التي يتوجب على الطلبة أن تتعلمها للنهوض بالمشاريع التنموية وتحقيق التنمية المستدامة دون أي تعقيدات أو مشاكل تواجهها.



وكان المؤتمر قد شهد مشاركة نخبة من الخبراء من قطر والكويت والمنطقة العربية للحديث عن خبراتهم وتجاربهم في التعليم والبحث والعمل في المجال التنموي، وعن دور المؤسسات والشركات في تسريع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية.



وقد ناقش المشاركون عددا من المواضيع والتوجهات والأفكار الجديدة لتحقيق جودة التعليم والتنمية، مع تسليط الضوء على الفجوات في استراتيجيات ودمج أهداف التنمية المستدامة في التعليم والبحث والممارسة، ودور القطاع الخاص في تحقيق هذه الأهداف.