

أفسد ريال سوسييداد فرحة برشلونة بالاحتفال بفوزه بلقب الدوري الاسباني لكرة القدم أمام جماهيره على ملعبه «كامب نو» بفوزه عليه 2-1 السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين.



وهو الفوز الثاني فقط لسوسييداد في مبارياته الـ 17 الأخيرة في الدوري أمام برشلونة (تعادلان و13 هزيمة)، بعد انتصاره في 9 أبريل 2016 بنتيجة 1-0.



كما لم يخسر النادي الباسكي الذي عزز حظوظه بمقعد في مسابقة دوري الأبطال بعدما رفع رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع، وفرض المهاجم الدولي النرويجي الكسندر سورلوث نفسه نجما، إذ ساهم في افتتاح فريقه التسجيل (5)، وأضاف سورلوث الهدف الثاني لفريقه والشخصي الـ 11 له هذا الموسم في 31 مباراة في «الليغا»، وقلص برشلونة الفارق برأسية الپولندي روبرت ليفاندوفسكي (90).



ورغم الهزيمة، احتفل برشلونة وسط جماهيره بلقب «الليغا»، وتسلم سيرجيو بوسكيتش الكأس من رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس عقب اللقاء.



وقال تشافي عقب المباراة «لو تتذكرون بعد كأس جوان جامبر تحدثت إليكم، وقلت إننا سنفعل كل ما بوسعنا للفوز باللقب، وقد فزنا الآن». وفاز فياريال على مضيفه جيرونا 2-1، وحافظ على آماله بحجز مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وفاز أتلتيك بلباو على ضيفه سلتا فيغو 2-1، وتقدم بلباو للمركز السابع مع 50 نقطة، وتجمد رصيد سلتا عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر، وتعادل خيتافي مع مضيفه إلتشي 1-1.



وانتزع اتلتيكو مدريد أمس فوزا مهما على حساب أوساسونا بثلاثية نظيفة سجلها كل من يانيك كاراسكو (44) وساؤول نيغيز (62) والارجنتيني أنخل كوريا (82).



وبات في رصيد «الأتلتي» 72 نقطة، فيما يحتل اوساسونا المركز التاسع برصيد 47 نقطة. وحسم اتلتيكو عودته للمشاركة في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بفوزه على اوساسونا، وذلك بعد خروجه المذل من دور المجموعات.



وكان اسبانيول، التاسع عشر، حقق فوزا ثمينا على رايو فايكانو 2-1.