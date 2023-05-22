

أحرزت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا لقب دورة روما الإيطالية للألف في التنس أمس، بعد اضطرار خصمتها الأوكرانية أنهلينا كالينينا للانسحاب في المجموعة الثانية بسبب الإصابة.



وكانت ريباكينا، المصنفة سادسة عالميا وحاملة لقب بطولة ويمبلدون، متقدمة 6-4 و1-0 عندما انسحبت كالينينا لإصابة بفخذها الأيسر، في نهائي اختتم في وقت متأخر بسبب الأمطار.



وباتت ريباكينا (23 عاما) أول لاعبة تحرز لقب اثنتين من دورات الألف نقطة، بعد تتويجها على أرض صلبة في انديان ويلز الأميركية، كما حلت وصيفة في بطولة أستراليا المفتوحة ودورة ميامي.



وقالت بعد النهائي الذي دام 68 دقيقة: «أتمنى أن تتعافى أنهلينا في وقت سريع، هي صديقة جيدة لي»، مضيفة: لقد قامت بعمل رائع، أتمنى ان تكون بلياقة جيدة في رولان غاروس.