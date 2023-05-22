القاهرة - هناء السيد



تشارك الكويت بـ 3 وفود من الهيئة العامة للقوى العاملة وغرفة التجارة والصناعة والاتحاد العام لعمال الكويت، في أعمال الدورة (49) لمؤتمر العمل العربي اليوم وحتى 29 الجاري في القاهرة برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية. ويشارك في أعمال المؤتمر وزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في (21) دولة عربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وممثلو المنظمات العربية والدولية. ويناقش الاجتماع سبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي الوطني والقومي كخيار استراتيجي لتعزيز الاقتصادات للصمود في الأزمات.