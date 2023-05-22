أكد رئيس منظمة الشرق الأوسط للفيزياء الطبية ورئيس قسم الطبيعة الإشعاعية بمركز الكويت لمكافحة السرطان د.مشاري النعيمي الدور المهم الذي يؤديه الفيزيائيون الطبيون في نظام الرعاية الصحية.



وقال النعيمي في اتصال هاتفي مع «كونا» امس، بمناسبة ترؤسه مؤتمر منظمة الشرق الأوسط للفيزياء الطبية في العاصمة العمانية (مسقط)، إن المؤتمر انطلق بمشاركة 40 متحدثا عالميا و1360 مشاركا في مجال العلاج الإشعاعي والطب النووي والأشعة التشخيصية، إضافة إلى خبراء ومشرعين في الحماية الإشعاعية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الدولي لمنظمات الفيزياء الطبية.



وأوضح أن المؤتمر الذي افتتحه وكيل وزارة الصحة العماني د.سعيد اللمكي يهدف إلى تطوير وتدريب الكوادر الشبابية في قطاع الرعاية الصحية ومناقشة أحدث التطورات في التصوير الطبي والعلاج الإشعاعي مثل الذكاء الاصطناعي إضافة إلى تزويد المهنيين والعلماء برؤية متعمقة للاتجاهات والابتكارات والتقنيات المستقبلية في هذا المجال، لافتا الى مناقشة العديد من أوراق العمل التي ستركز في مجملها على أحدث التقنيات والبروتوكولات العالمية في مجال الفيزياء الطبية كما سيتم إلقاء نحو 50 محاضرة على مدار ثلاثة أيام، فضلا عن إقامة ست ورش عمل.



وأشار النعيمي إلى أن ورش العمل تتمحور حول تعزيز مراقبة وقياس الجودة واستكشاف أحدث التطورات والابتكارات في التخطيط العلاجي الإشعاعي والتصوير بالرنين المغناطيسي والمخاطر المرتبطة به.