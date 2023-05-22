زكت رابطة الصداقة الكويتية ـ الإيرانية الشيخ علي الخالد رئيسا لها ود.خديجة المحميد وإبراهيم البغلي نائبين للرئيس.



وشكلت الرابطة في اجتماع عقدته أول من أمس هيئتها الإدارية ووضعت رؤية الرابطة في نشاطها، وتشمل الخطط والأهداف والبرامج الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تنظيمها في الفترة المقبلة.



وفي ختام اجتماعها كرمت الرابطة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الكويت محمد إيراني بمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية لدى البلاد.



وقد أسست رابطة الصداقة الكويتية ـ الإيرانية عام 2013 من مجموعة من الشخصيات العامة المهتمة بشؤون العلاقات الكويتية ـ الإيرانية وتقابلها نظيرتها الإيرانية ـ الكويتية، واللتان تهدفان إلى تقوية الروابط الشعبية وأواصر الصداقة بين الشعبين الصديقين الكويتي والإيراني.



هذا، وتعاقب على رئاسة الرابطة منذ تأسيسها كل من المرحوم الوزير الأسبق د. عبدالرحمن العوضي والوزير الأسبق المرحوم د. محمد السنعوسي، حيث تمت عدة زيارات إلى إيران للقاء رؤساء ومسؤولين إيرانيين وشخصيات شعبية وثقافية واقتصادية.