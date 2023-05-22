



أعلنت الإدارة العامة للجمارك عزمها إجراء مزاد علني على بيع 40099 كروز سجائر أغلبها ضبط من قبل المفتشين قبل تهريبها إلى خارج البلاد، وكذلك 202 طرد تحوي بضائع متنوعة، وذلك يوم الأربعاء المقبل في بيت المال في الصليبية.



وأشارت في بيان صحافي أحقية الإدارة في وقف البيع أو تأجيله أو إعادته في موعد آخر في حالة عدم الحصول على السعر المناسب أو لأي أسباب تراها تتعارض مع مصلحتها، مع جواز إلغاء أو تأجيل المزاد لأي سبب تراه.



وكذلك بيع البضاعة على صفقة واحدة أو عدة صفقات حسب ظروف البيع، على أن يتحمل الراسي عليه المزاد عمولة دلالة بواقع 2% من ثمن البيع وان يدفع قيمة البضاعة بموجب الدفع عن طريق K-net فقط، مع إخراج البضاعة من مقر مراقبة بيت المال بصورة عاجلة وخلال 5 أيام بعد رسو المزاد عليه، وإلا سيتم حجز أي بضاعة وبيعها بالمزاد التالي إذا لم يقم من رسا عليه المزاد بإزالتها خلال المدة المحددة.