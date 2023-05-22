

أعلنت الإدارة العامة للمرور عزمها بيع 65 مركبة محجوزة بشركة النقل العام الكويتية بمنطقة ميناء عبدالله «محافظة الأحمدي» في مزاد علني اليوم الاثنين.



وذكرت انه تم الإعلان عنها في جريدة «الكويت اليوم» بتاريخ 26/2/2023، وطالبت أصحاب هذه المركبات بضرورة مراجعة لجنة بيع المركبات والدراجات بالمزاد العلني.



وأشارت الى ان البيع سيتم في الساعة الرابعة عصرا في شركة النقل العام الكويتية بمنطقة ميناء عبدالله في محافظة الأحمدي. ودعت الراغبين في الدخول الى المزاد إلى مراعاة الآتي: مراجعة شركة النقل العام الكويتية بمنطقة بميناء عبدالله «محافظة الأحمدي» وذلك قبل موعد المزاد بيوم لمعاينة المركبات، مشيرة الى انه لا يتم تحصيل رسوم دخول المزاد وأرضيات حجز المركبات والونش ومبلغ العربون المدفوع من قيمة المركبات وأي مبالغ أخرى إلا عن طريق Knet، وفي حالة أعطال جهاز Knet يتم تحصيل الرسوم المالية بشكل نقدي. يشار الى ان تفاصيل المركبات المعروضة في مزاد اليوم متوافرة في حساب «الداخلية» على تويتر.