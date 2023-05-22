عبدالله قنيص



أحيل وافد مصري إلى النيابة العامة باتهامه بإهانة موظف عام أثناء تأدية مهام عمله، فيما تبين لرجال الأمن ان المتهم في الواقعة مخالف لقانون العمل ومطلوب على ذمة قضية تغيب. وفي التفاصيل التي خلص إليها تقرير إدارة مباحث محافظة مبارك الكبير فإن المتهم رفض الخروج من مكتب موظف يعمل في «القوى العاملة» وبدأ بالصياح ، ما أدى إلى إبلاغ الموظف عمليات الداخلية عن تعرضه للإهانة أثناء تواجده في مقر عمله، وعلى الفور، انتقلت دورية وتم ضبط المدعى عليه وإحالته إلى المخفر وحضر المجني عليه إلى المخفر، وذكر انه تعرض للتعدي الخفيف والسب العلني من قبل مصري مواليد 1990 في تمام الساعة 11 صباحا داخل مبنى القوى العاملة بمنطقة أبوفطيرة، وسجلت قضية برقم 72/ 2023 جنح أبوفطيرة بعنوان «إهانة موظف والتعدي الخفيف والسب العلني».



وعليه، تمت إحالة ملف الدعوى إلى المباحث، حيث دلت التحريات على أن ما حدث وقت الواقعة هو دخول المذكور أعلاه إلى إدارة القوى العاملة بغرض تخليص معاملة ولم يمتثل للطابور الموجود خارج مكتب المجني عليه، فقام بالدخول متخطيا الطابور وحصلت مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه تخللها تدخل شاهد طالبا منه الخروج، فرفض المتهم وبدأ بالصياح، ولدى الاستعلام عن المدعى عليه، تبين انه مطلوب إلقاء قبض تغيب للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة.