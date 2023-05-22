سعود عبدالعزيز



كشف مصدر أمني انه تم إجراء البصمة البيومترية لـ 14 ألف مواطن وخليجي في منفذ السالمي، مشيرا إلى أن أخذ بصمة الوجه والعين والأصابع تتم خلال أقل من دقيقتين، مشيدا بحرص مدير المنفذ على متابعة العملية وهو ما أنهى الازدحامات التي ظهرت في أول يومين فقط. وقال مصدر أمني إن العاملين في منفذ السالمي نجحوا في التعامل مع البصمة البيومترية.



من جهة أخرى، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن حرص المؤسسة الأمنية على تأمين المنافذ الحدودية بأحدث الوسائل والتقنيات الأمنية ووفق المشروع الوطني لحماية أمن البلاد، قام قطاع أمن المنافذ والحدود بتفعيل العمل بالبصمة البيومترية والتي تتضمن أخذ بصمة الوجه والعين والأصابع للقادمين عبر المنافذ الكويتية.



وأشارت الإدارة إلى أن البصمة البيومترية يتم العمل بها للفئات العمرية من 18 سنة فأكثر (وفق إجراءات إصدار الجنسية بالقانون الكويتي) وسيخضع لها جميع القادمين عبر مختلف المنافذ سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زائرين.



وحرصا من المؤسسة الأمنية على التسهيل على المواطنين والمسافرين، تم تخصيص (4) مراكز تابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات في (الجهراء - علي صباح السالم - منطقة غرب مشرف) يوميا على مدار (24) ساعة ومركز إدارة تحقيق الشخصية التابع للأدلة الجنائية في محافظة الفروانية ويعمل من الساعة 8:00 صباحا حتى 8:00 مساء لإنهاء إجراءات البصمة البيومترية، بالإضافة إلى الأجهزة التي توفرها الإدارة العامة للأدلة الجنائية في المنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية.



وبينت الإدارة انه يتوجب على المواطنين والمقيمين أخذ موعد عن طريق منصة «متى» والزائرين عن طريق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني http://moi.gov.kw لمراجعة المراكز المخصصة لإنهاء إجراءات البصمة (لمن يرغب في عمل بصمة قبل السفر).



وأكدت الإدارة انه يسمح للمسافرين عبر المنافذ بأنواعها من المغادرة دون إنهاء إجراءات البصمة ويقتصر عملها عند القدوم (العودة من السفر).



وجار العمل على افتتاح مواقع ومراكز جديدة سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.