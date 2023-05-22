منصور السلطان



تمكن رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء مساء أول من أمس، من ضبط وافد من الجنسية الآسيوية يروج الخمور المحلية والمستوردة بمنطقة الجهراء وبحوزته 41 قنينة وزجاجة خمر.



ووفق مصدر أمني، أفاد بأنه خلال تجول إحدى دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء مساء اول من أمس في منطقة الجهراء تم الاشتباه بسيارة وبعد استيقافها حاول قائدها الهرب فتم ضبطه، حيث اتضح أنه آسيوي الجنسية، وبتفتيش سيارته احترازيا عثر على 41 زجاجة وقنينة خمر، وعليه تمت إحالة الآسيوي إلى الإبعاد الإداري والخمور إلى جهة الاختصاص تمهيدا لإتلافها.