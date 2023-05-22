محمد الجلاهمة



أغلق رجال إدارة بحث وتحري محافظة الفروانية قضية مقتل شخص بدون من مواليد 1966 تحصل على جنسية عربية على يد ابنه من مواليد 1991، وذلك بضبط الجاني والذي كان متواريا عن الأنظار في منطقة برية، وقد أرشد الجاني عن السلاح المستخدم وهو من نوع كلاشينكوف، وأقر الجاني بأنه ارتكب الجريمة في لحظة غضب، على حسب قوله.



وقال مصدر أمني: إن التهم التي تنتظر القاتل هي القتل العمد مع سبق الإصرار بالنظر إلى اعترافاته إلى جانب حيازة سلاح غير مرخص، لافتا إلى ان المتهم نفى جزئية سبق الإصرار والترصد باعتبار ان الجريمة ارتكبت في لحظة غضب وأيضا أنكر تهمة حيازة سلاح غير مرخص، لافتا إلى ان السلاح المستخدم في الجريمة يخص والده وهو من مخلفات الغزو العراقي، على حسب قوله.



وكانت عمليات وزارة الداخلية أبلغت ظهر امس الأول عن قيام شاب بقتل والده بسلاح ناري والهرب، وبعد عمل تحريات تم تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه في ساعة متقدمة من أمس الأحد.



ومن المقرر ان تعيد النيابة العامة التحقيق مع الجاني والانتقال إلى مسرح الجريمة لإعادة المتهم لكيفية ارتكابه جريمة القتل.