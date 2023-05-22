منصور السلطان



قضــت مـحـكـمــة الجنايات ببراءة مواطن من جريمة التزوير في محــرر رسمي «عقد بيع يخت» المملوك لشقيقـــه الــذي كـــان يقضـــي محكوميته في السجن وقت الواقعة، بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريرها المختص بوظيفته.



وأمام المحكمة، حضر المحامي جاسم التويتان عن المتهم، وأكد للمحكمة عدم صحة الصورة التي صورها المجني عليه، مبينا أن صورة الواقعة بعيدة كل البعد عن المنطق، مشيرا إلى أن الواقعة تمت بعلم المجني عليه بناء على الوكالة الصادرة منه لوالدته.



ودفع التويتان بانعدام جريمة التزوير، وذلك بأنه تم انجاز معاملة نقل الملكية بحضور الأم التي تملك التوكيل من المجني عليه، وتم تقديم التوكيل الى الموظف المختص، وعلى ذلك تم نقل الملكية،



فضلا عن علم المجني عليه عن بيع «اليخت» بطلب منه، مطالبا التويتان ببراءة موكله مما اسند إليه من اتهام.